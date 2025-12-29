Mercato Milan, Zeki Çelik e la strategia di Igli Tare per il colpo a parametro zero. Segui le ultimissime

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, ma l’attività frenetica dei vertici societari di via Aldo Rossi non si ferma alla sola riparazione immediata. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese di grande carisma e conosciuto per la sua abilità nel fiutare occasioni a basso costo, sta già gettando le basi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato con insistenza dai media turchi, il Milan avrebbe messo nel mirino Zeki Çelik, terzino destro della Roma e pedina fondamentale della nazionale turca.

La situazione contrattuale di Çelik tra Roma e Milan

Zeki Çelik, difensore classe ’97 dotato di grande corsa e una spiccata disciplina tattica, si trova attualmente in una posizione contrattuale piuttosto delicata. Il suo legame con i giallorossi scadrà il prossimo 30 giugno 2026, una scadenza che ingolosisce non poco i rossoneri. Nonostante il calciatore stia offrendo prestazioni di alto livello nella Capitale, l’accordo per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato, rendendo il suo futuro una vera e propria incognita.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Turchia, la priorità assoluta del calciatore resta la permanenza a Roma, ambiente dove si sente valorizzato. Tuttavia, il Diavolo non resta a guardare. Igli Tare ha infatti già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, chiedendo di essere informato in tempo reale su ogni sviluppo delle trattative con il club dei Friedkin. L’idea dei meneghini è quella di affondare il colpo qualora il rinnovo con la Roma dovesse naufragare, garantendo ad Allegri un rinforzo di esperienza internazionale a parametro zero.

Il progetto tattico di Massimiliano Allegri

L’inserimento di un profilo come quello di Çelik si sposerebbe perfettamente con il calcio di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo approccio pragmatico e la ricerca maniacale dell’equilibrio difensivo. Il tecnico livornese apprezza i laterali capaci di garantire solidità nella fase di copertura senza rinunciare al supporto alla manovra offensiva, e il turco risponde perfettamente a questo identikit.

La strategia rossonera è chiara: sfruttare la competenza di Tare per costruire una rosa profonda e competitiva, approfittando delle scadenze contrattuali dei top player. Se il dialogo tra Çelik e la Roma non dovesse sbloccarsi nei prossimi mesi, il Diavolo è pronto a offrire al difensore un contratto pluriennale per portarlo a vestire la maglia del Milan nella prossima estate.