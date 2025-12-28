Mercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Turchia: Tare tiene d’occhio un possibile parametro zero per giugno

Mercato Milan, arriva una pesante indiscrezione dalla Turchia: rossoneri interessati a Celik in caso di addio a zero dalla Roma

Il mercato di gennaio si avvicina, ma lo sguardo del Direttore Sportivo Igli Tare è già rivolto alle grandi opportunità della prossima estate. Secondo quanto rimbalza con forza dai principali media turchi, il Milan avrebbe messo nel mirino Zeki Çelik, terzino destro della Roma e pilastro della nazionale turca, il cui contratto con i giallorossi scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

Mercato Milan, la situazione Celik: priorità Roma, ma il Milan osserva

Zeki Çelik si trova attualmente in una posizione contrattuale delicata. Nonostante il calciatore stia vivendo una stagione positiva nella Capitale, l’accordo per il prolungamento non è ancora stato siglato. Secondo i media turchi, la priorità assoluta del difensore resta il rinnovo con la Roma, dove si sente pienamente integrato nel progetto tecnico.

Tuttavia, il Milan sta monitorando la situazione con estrema attenzione. Igli Tare ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, chiedendo esplicitamente di essere informato tempestivamente qualora le trattative con il club dei Friedkin dovessero naufragare. L’obiettivo rossonero è quello di inserirsi immediatamente per offrire al classe ’97 un contratto pluriennale, sfruttando l’occasione del parametro zero.

Un rinforzo “Allegriano” per il 2026

Per Massimiliano Allegri, Çelik rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare le corsie esterne. La sua duttilità gli permette di giocare sia come terzino puro in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 spesso adottato dal tecnico livornese in questa stagione.