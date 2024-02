Mercato Milan, cambiano gli scenari per il futuro di Jovic dopo l’ennesimo gol? La situazione sull’attaccante serbo per la prossima stagione

La vittoria sul Frosinone ha delle ripercussioni sul mercato Milan per l’estate? Verranno fatte delle valutazioni in attacco, ma questo Luka Jovic continua a stupire. Il copione sembra ormai già scritto: i rossoneri sono in difficoltà, lui entra dalla panchina e segna.

Il serbo è arrivato dalla Fiorentina in estate con un contratto da 1,3 milioni di euro netti che scadrà l’anno prossimo, ma i rossoneri hanno l’opzione per prolungare l’accordo di altre 3 stagioni. Riflessione che sicuramente intriga il club meneghino, col centravanti ex Real Madrid che vuole rimanere e sta facendo di tutto per convincere la dirigenza. A riferirlo è calciomercato.com.