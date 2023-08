Caldara Milan: Verona interessato, Pioli pensa a un’altra soluzione. Come per Colombo, anche il suo futuro è in bilico

Il Milan è indeciso sul futuro di Mattia Caldara. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore è finito nel mirino del Verona. Offerte non sono ancora arrivate, ad ora solo interessamenti.

La sua uscita, però, non è l’unica soluzione. Potrebbe aprirsi anche la possibilità che rimanga a Milanello, prendendo il posto in rosa di Matteo Gabbia, passato in prestito al Villarreal.