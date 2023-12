Mercato Milan, per Brassier c’è concorrenza europea: questi due club sono interessati ULTIME

Mercato Milan, per Brassier c’è concorrenza europea: questi due club sono interessati. Le ULTIME sull’obiettivo

Il nuovo nome per la difesa del mercato Milan è quello di Brassier.

Sul francese ci sono però altre due squadre: stiamo parlando di Porto e Monaco. Inoltre il Brest non vorrebbe lasciare il giocatore in corso di stagione ma per un’offerta da 10 milioni di euro, come riportato da Daniele Longo, il difensore potrebbe partire.