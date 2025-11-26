Mercato Milan, Bernardo Silva verso l’addio al City! Un’occasione per l’estate. Segui le ultimissime

Il calciomercato si infiamma con un nome di primissimo piano che potrebbe presto lasciare la Premier League: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City e della nazionale lusitana, è entrato nel mirino delle big italiane, in cerca di un colpo che possa spostare gli equilibri in Serie A.

A 31 anni, il trequartista, universalmente riconosciuto per la sua visione di gioco sopraffina e la sua inesauribile corsa, è ancora nel pieno della sua carriera. Attualmente alla nona stagione consecutiva con la maglia dei Citizens, squadra con cui ha vinto tutto a livello nazionale ed europeo, il suo contratto si avvia verso la scadenza naturale, fissata al 30 giugno 2026. Secondo indiscrezioni, l’accordo non dovrebbe essere rinnovato, aprendo scenari affascinanti per il suo futuro.

💰 Il Veto all’Arabia e L’Ostacolo Ingaggio: 10 Milioni Netto

Sebbene le sirene dall’Arabia Saudita abbiano già bussato alla sua porta con offerte economicamente irrinunciabili, Bernardo Silva ha espresso una chiara volontà: restare protagonista nel calcio che conta in Europa, e in particolare, l’opzione Italia lo intriga non poco.

Nelle scorse settimane, infatti, ci sono stati contatti esplorativi con due colossi del nostro campionato: la Juventus, che cerca sempre qualità ed esperienza per il centrocampo, e il Milan. I rossoneri, in particolare, si sono informati sulla situazione del giocatore. L’elemento che, di fatto, complica ogni trattativa è l’attuale ingaggio del portoghese: 10,1 milioni di euro netti a stagione. Per sbarcare in Serie A, il giocatore dovrebbe necessariamente venire incontro alle esigenze finanziarie delle potenziali acquirenti italiane, accettando una significativa riduzione del compenso.

🔴⚫ Il Milan del Nuovo Corso Ci Prova: Allegri e Tare al Lavoro

L’interesse del Diavolo per Bernardo Silva è la conferma del nuovo ambizioso corso tecnico e dirigenziale intrapreso. Sulla panchina del Milan siede ora Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico noto per la sua capacità di esaltare i campioni, e dietro le quinte opera Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo chiamato a portare esperienza e colpi di livello.

A soli 12 mesi di distanza dagli arrivi in Italia di Kevin De Bruyne, ex compagno di squadra di Bernardo Silva al City, e di Luka Modric, un altro fine interprete di questo gioco potrebbe dunque approdare in Serie A e regalare classe e giocate di alta scuola al campionato italiano.