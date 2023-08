Mercato Milan: l’ex obiettivo rossonero ad un passo dal Psg! 45 milioni per l’accordo finale con il giocatore

Come riferito da RMC Sport, Bradley Barcola è ad un passo dal PSG. Il club francese ha raggiunto un principio d’accordo con il Lione per il trasferimento del calciatore per 45 milioni di euro.

Barcola, nelle scorse settimane, era stato cercato anche dal Milan, in virtù di un contatto tra i rossoneri e l’agente Jorge Mendes.