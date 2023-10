Mercato Milan, pericolo Barcellona: può soffiare l’obiettivo di Pioli

Mercato Milan, Barcellona alla carica: a giugno può soffiare l’obiettivo di Pioli. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Non c’è soltanto il Milan sulle tracce di Juan Miranda, terzino di proprietà del Betis in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Anche il Barcellona sarebbe entrato prepotentemente in corsa.

Il club catalano, che sicuramente ha grande fascino sul giocatore, avrebbe alte chances di assicurarselo a parametro zero. Proprio per questo il Diavolo sta seriamente valutando di anticipare il colpo a gennaio per evitare spiacevoli sorprese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.