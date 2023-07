Ballo Toure Milan: c’è la risposta del giocatore al Fulham! ULTIME

Ballo Toure Milan: arriva la risposta del giocatore al Fulham! ULTIME. Il rossonero ha rifiutato la destinazione inglese, secondo Sky Sport

Fodé Ballo Toure lascerà Milanello e il Milan. Il terzino sinistro non rientra nei piani di Pioli e della società come alternativa a Theo Hernandez. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan ha l’accordo con il Fulham per il giocatore per 4 milioni.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il giocatore avrebbe detto di no al club inglese. Sullo sfondo, ora, rimane il Bologna.