Ballo Toure Milan: il difensore crea questo ostacolo! Cosa succede. Il rossonero non ha accettato le proposte e mette nei guai il Milan

Il mercato del Milan in entrata è bloccato da quello in uscita, soprattutto per quanto riguarda la fascia sinistra. Il nodo da sciogliere è la cessione di Fodé Ballo Toure.

Come scrive Tuttosport, la mancata cessione del terzino blocca la ricerca di una nuova alternativa a Theo Hernandez. Le proposte per il giocatore non mancano, ma è lui stesso a vacillare.