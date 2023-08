Ballo Toure Milan: quali le squadre interessate? Lo scenario. Il terzino senegalese è finito nel mirino di diverse squadre

Il Milan sta cercando una squadra per Fodé Ballo Toure. Il terzino sinistro è in uscita da diverse settimane, mentre i rossoneri cercano club interessati a lui.

Rimane vivo l’interesse del Bologna, che lo vuole in prestito: una formula non del tutto gradita al Milan. Su di lui anche il Wender Brema e una terza squadra inglese. Occhio anche al Nizza, in agguato sul giocatore.