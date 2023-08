Ballo Toure Milan: il giocatore apre a questa destinazione! Ultime. Il rossonero ha detto sì al Werder Brema, che cerca l’accordo con il Milan

Tra i tanti nomi sul mercato in uscita, compare anche quello di Fode Ballo Toure. Il terzino ha detto no a un’offerta del Fulham, ma ha accettato la corte del Werder Brema.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club tedesco ha un accordo verbale con il Milan, per cui ora si tratta. La trattativa si potrebbe chiudere sui 3-4 milioni. In questo scenario, i rossoneri insisteranno per un nuovo vice Theo Hernandez.