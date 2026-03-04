Mercato Milan, nuova occasione dall’Atletico Madrid per la fascia destra: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, un giocatore dell’Atletico Madrid potrebbe tornare in Italia per vestire il rossonero: tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan inizia a scaldarsi in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera a caccia di rinforzi di qualità per la corsia di destra. Il nome nuovo che circola con insistenza negli ambienti di Milanello è quello di Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’Atletico Madrid che ha già lasciato un ottimo ricordo in Serie A con la maglia dell’Udinese. Il suo contratto con i Colchoneros scadrà a giugno 2027, ma lo stallo nelle trattative per il rinnovo potrebbe spingerlo lontano dalla Spagna già durante la prossima estate.

Il profilo dell’argentino è particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, che apprezza la sua duttilità tattica e la capacità di coprire più ruoli sulla fascia. Molina, infatti, è un elemento capace di adattarsi con facilità sia in una linea difensiva a quattro che come esterno di centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it: «L’esterno argentino potrebbe tornare nel nostro campionato per vestire la maglia del Milan. Molto apprezzato da Massimiliano Allegri, l’ex Udinese è in grado di giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a tre».

Mercato Milan, derby di mercato con Inter e Juve

Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra abbordabile considerando l’esperienza internazionale del giocatore e la sua conoscenza del calcio italiano. L’Atletico Madrid, dal canto suo, potrebbe decidere di cederlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi: «Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe favorire l’affare con l’Atletico Madrid che potrebbe cederlo in estate per non andare poi a perderlo a costo zero». La concorrenza però è agguerrita.

Sulle tracce di Molina ci sono anche Inter e Juventus, rendendo il possibile affare un vero e proprio intrigo di mercato tra le big del nostro campionato. Se per i nerazzurri di Cristian Chivu rappresenterebbe un rinforzo di spessore per le rotazioni sugli esterni, per il Milan di Allegri sarebbe l’innesto ideale per dare spinta e cross di qualità alla manovra offensiva. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi decisivi sul futuro del campione del mondo.