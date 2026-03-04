Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, nuova occasione dall’Atletico Madrid per la fascia destra: ecco di chi si tratta

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

Tare

Mercato Milan, un giocatore dell’Atletico Madrid potrebbe tornare in Italia per vestire il rossonero: tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan inizia a scaldarsi in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera a caccia di rinforzi di qualità per la corsia di destra. Il nome nuovo che circola con insistenza negli ambienti di Milanello è quello di Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’Atletico Madrid che ha già lasciato un ottimo ricordo in Serie A con la maglia dell’Udinese. Il suo contratto con i Colchoneros scadrà a giugno 2027, ma lo stallo nelle trattative per il rinnovo potrebbe spingerlo lontano dalla Spagna già durante la prossima estate.

Il profilo dell’argentino è particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, che apprezza la sua duttilità tattica e la capacità di coprire più ruoli sulla fascia. Molina, infatti, è un elemento capace di adattarsi con facilità sia in una linea difensiva a quattro che come esterno di centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it: «L’esterno argentino potrebbe tornare nel nostro campionato per vestire la maglia del Milan. Molto apprezzato da Massimiliano Allegri, l’ex Udinese è in grado di giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a tre».

Ascolta Milan News 24!

Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie rossonere in formato audio. Clicca qui e avvia il player!

Mercato Milan, derby di mercato con Inter e Juve

Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra abbordabile considerando l’esperienza internazionale del giocatore e la sua conoscenza del calcio italiano. L’Atletico Madrid, dal canto suo, potrebbe decidere di cederlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi: «Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe favorire l’affare con l’Atletico Madrid che potrebbe cederlo in estate per non andare poi a perderlo a costo zero». La concorrenza però è agguerrita.

Sulle tracce di Molina ci sono anche Inter e Juventus, rendendo il possibile affare un vero e proprio intrigo di mercato tra le big del nostro campionato. Se per i nerazzurri di Cristian Chivu rappresenterebbe un rinforzo di spessore per le rotazioni sugli esterni, per il Milan di Allegri sarebbe l’innesto ideale per dare spinta e cross di qualità alla manovra offensiva. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi decisivi sul futuro del campione del mondo.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il Real punta ancora Allegri. Nuova idea per la fascia destra

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×