Mercato Milan, l’Aston Villa fa sul serio per Loftus-Cheek! Allegri fa muro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra in una fase calda, con le attenzioni dei club della Premier League che tornano a posarsi sui gioielli della rosa rossonera. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Aston Villa avrebbe manifestato un forte interesse per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista britannico moderno che abbina una prorompente forza fisica a un’ottima tecnica individuale.

Il muro di Massimiliano Allegri

Nonostante il richiamo della terra natia, la cessione del numero 8 non è affatto scontata. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan — tecnico livornese noto per la sua pragmaticità e per la capacità di equilibrare i reparti — nutre una profonda stima nei confronti del calciatore inglese. Allegri considera Loftus-Cheek una pedina fondamentale per la sua mediana e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso, specialmente senza la garanzia di un sostituto di pari livello che possa garantire la stessa sostanza a metà campo.

Le ambizioni di Loftus-Cheek e il Mondiale 2026

Tuttavia, la volontà del giocatore giocherà un ruolo decisivo. Per Ruben Loftus-Cheek, un ritorno in Inghilterrarappresenterebbe una vetrina di primaria importanza. Con il Mondiale 2026 ormai alle porte, il centrocampista sente la necessità di una maggiore visibilità agli occhi del CT della nazionale inglese, e la Premier League potrebbe garantirgli quella continuità necessaria per strappare una convocazione nell’appuntamento iridato.

La posizione di Igli Tare e il prezzo fissato dal Diavolo

In via Aldo Rossi, la situazione è monitorata con estrema attenzione da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, esperto stratega del mercato e profondo conoscitore delle dinamiche internazionali, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali sul proprio tavolo. Nonostante ciò, i rossoneri hanno già stabilito una linea d’azione chiara: il prezzo fissato per il cartellino di Loftus-Cheek si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Spetterà ora a Igli Tare valutare eventuali affondi dei “Villans”, cercando di bilanciare le necessità di bilancio con le richieste tecniche di Allegri. Se l’offerta dovesse concretizzarsi, il Diavolo dovrà decidere se sacrificare il proprio gigante di centrocampo o continuare a puntare su di lui per gli obiettivi stagionali.