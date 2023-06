Mercato Milan, rossoneri stregati da un 18enne: costa 17 milioni

Mercato Milan, rossoneri stregati da un 18enne: il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 17 milioni

Il lavoro di Moncada e del suo staff prevede anche una forte attività di monitoraggio dei talenti più importanti in Europa. Per questo motivo – come si legge sul Corriere dello Sport – al Milan piace Arda Guler.

Il 18enne, interessante prospetto del Fenerbahce, è seguito dai migliori club in giro per l’Europa. Il turco è legato da un contratto fino al 2025 ma ha una clausola rescissoria da 17 milioni.