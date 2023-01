Mercato Milan, Aouar può essere il jolly del Milan per l’estate

Aouar può essere il jolly del Milan per l’estate: il centrocampista francese lascerà il Lione a parametro zero

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan potrebbe pensare a Aouar per rafforzare il centrocampo rossonero in vista della prossima stagione.

Il centrocampista francese non sembra intenzionato per il momento al rinnovo con l’Olympique e quest’estate lascerà il club di Ligue 1 a parametro zero. C’è da battere una forte concorrenza, in Italia e all’estero, con il Betis Siviglia che avrebbe già formulato un’offerta importante per le prossime 5 stagioni.