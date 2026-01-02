Mercato Milan, Allegri avvisa Sarri: Loftus-Cheek è incedibile! Muro del livornese, lo scenario per gennaio

Mercato Milan, Massimiliano Allegri alza il muro per Loftus-Cheek nonostante il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri

Con l’apertura del mercato invernale e l’incasso dei 29 milioni di euro dalla cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio si tuffa alla ricerca della mezzala ideale per il sistema di gioco di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i profili seguiti con maggiore attenzione sono due, con caratteristiche e ostacoli differenti.

Samardžić in pole, ma Loftus-Cheek resta il preferito

La dirigenza biancoceleste sta valutando attentamente le gerarchie per rinforzare il centrocampo:

Lazar Samardžić (Atalanta): Il talento serbo è attualmente il nome più caldo. L’Atalanta ha aperto alla cessione già in questa sessione di gennaio e il giocatore rappresenterebbe l’innesto di qualità perfetto per alternarsi con Guendouzi e Rovella.

Il talento serbo è attualmente il nome più caldo. L’Atalanta ha aperto alla cessione già in questa sessione di gennaio e il giocatore rappresenterebbe l’innesto di qualità perfetto per alternarsi con Guendouzi e Rovella. Ruben Loftus-Cheek (Milan): Resta il vero “sogno” di Sarri, che lo ha già allenato e consacrato ai tempi del Chelsea. Tuttavia, l’operazione è considerata molto complessa a causa dell’ingaggio elevato (4 milioni più bonus) e della valutazione del cartellino che il Milan non intende svendere.

Mercato Milan, la posizione del club: Allegri alza il muro

Nonostante la Lazio speri in un’apertura, la posizione in via Aldo Rossi appare granitica. Come sottolineato da Sky Sport, l’inglese è considerato un giocatore centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri: