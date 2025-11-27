Mercato Milan, Allegri chiede più sostituzioni: si aspetta gennaio! Le mosse… Segui le ultimissime sui rossoneri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia un chiaro monito alla dirigenza di Casa Milan, dedicando un titolo in prima pagina inequivocabile: “Il mercato per aiutare Allegri“. Il quotidiano sportivo mette in luce una criticità strutturale che sta influenzando le scelte tattiche in campo e che rischia di compromettere la lotta Scudetto dei rossoneri.

Il dato che fa riflettere riguarda Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in sella per guidare il Diavoloal vertice. Max Allegri è l’allenatore che, in questa prima parte di Serie A, ha effettuato il minor numero di sostituzioni tra tutti i colleghi del massimo campionato.

Organico Sotto la Soglia Critica: Solo 19 Giocatori di Movimento

Il motivo di questa gestione conservativa non è da ricercare in una scelta tattica, ma in una problematica strutturaledella rosa: l’organico a disposizione del Milan è piuttosto corto e, in questo momento, conta solo 19 giocatori di movimento. Questa cifra è troppo limitata per poter affrontare i ritmi altissimi e logoranti di una stagione che vede il club impegnato su più fronti.

Nonostante l’evidente limitazione numerica, il rendimento della squadra è stato finora eccellente. Il Milan occupa saldamente il secondo posto in classifica, a soli due punti di distanza dalla Roma capolista, dimostrando la qualità dei titolari e l’ottima mano di Allegri.

Le Urgenze di Gennaio: Difesa e Attacco i Settori Chiave

Tuttavia, se l’obiettivo del Milan è quello di lottare fino alla fine per lo Scudetto, la dirigenza dovrà intervenire pesantemente nella sessione invernale. Il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese responsabile del mercato, ha il compito di fornire a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per garantire maggiore profondità e rotazioniall’organico.

Le necessità sono precise e riguardano in particolare due reparti:

Difesa: Serve un altro centrale affidabile, un profilo che possa offrire riposo ai titolari e solidità al reparto arretrato. Attacco: Manca un vero numero 9 di scorta, un centravanti di ruolo che possa alternarsi e competere con gli attuali riferimenti offensivi.

Igli Tare è chiamato a muoversi con rapidità e decisione a gennaio per allungare la coperta di Allegri e permettere al Diavolo di mantenere il passo delle concorrenti fino all’ultima giornata.