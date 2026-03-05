Mercato Milan, Romano fa il punto su Allegri: «Il tecnico pensa solo ai rossoneri. Vlahovic? Vi dico questo…»

Mercato Milan, parla Romano: l tecnico rossonero è focalizzato esclusivamente sulla stagione e sul prossimo derby

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a far discutere, ma le ultime indiscrezioni spengono il fuoco delle voci spagnole. Nonostante i rumors che lo vedevano vicino alla panchina del Real Madrid, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno chiarito la situazione durante una diretta YouTube. La priorità assoluta dell’allenatore livornese rimane il Milan, con un obiettivo immediato e fondamentale: la preparazione della stracittadina contro l’Inter di Cristian Chivu.

Secondo Romano, il legame tra il tecnico e i “Blancos” appartiene ormai ai libri di storia e non alla cronaca attuale. Il giornalista ha voluto rassicurare l’ambiente rossonero sottolineando l’impegno totale della guida tecnica: «Su Allegri, al momento, massimo rispetto e concentrazione sul derby, sul Milan. Allegri non pensa ad altro».

Mercato Milan, capitolo Vlahovic: il rinnovo con la Juventus è vicino

Mentre Allegri prepara i suoi schemi, arrivano notizie anche sul fronte dei desideri di mercato. Sebbene Dusan Vlahovic sia considerato un pupillo del tecnico, il suo approdo a Milanello appare sempre più complicato. Matteo Moretto ha infatti gelato le speranze dei tifosi rossoneri confermando che il serbo è vicino a blindare il suo rapporto con la Juventus.

Le grandi d’Europa, come il Barcellona, non sembrano intenzionate a affondare il colpo sul centravanti bianconero in questo momento. Per questa ragione, Moretto ha ribadito la sua posizione: «La Juventus è molto ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic. Terrei la linea che porterebbe il serbo a rinnovare con la Vecchia Signora». Per il Milan, dunque, la caccia a un nuovo bomber dovrà probabilmente spostarsi su altri profili, mentre Allegri continuerà a lavorare con il materiale tecnico già a disposizione.