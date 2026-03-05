Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, Romano fa il punto su Allegri: «Il tecnico pensa solo ai rossoneri. Vlahovic? Vi dico questo…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

20 secondi ago

on

By

Allegri

Mercato Milan, parla Romano: l tecnico rossonero è focalizzato esclusivamente sulla stagione e sul prossimo derby

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a far discutere, ma le ultime indiscrezioni spengono il fuoco delle voci spagnole. Nonostante i rumors che lo vedevano vicino alla panchina del Real Madrid, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno chiarito la situazione durante una diretta YouTube. La priorità assoluta dell’allenatore livornese rimane il Milan, con un obiettivo immediato e fondamentale: la preparazione della stracittadina contro l’Inter di Cristian Chivu.

Secondo Romano, il legame tra il tecnico e i “Blancos” appartiene ormai ai libri di storia e non alla cronaca attuale. Il giornalista ha voluto rassicurare l’ambiente rossonero sottolineando l’impegno totale della guida tecnica: «Su Allegri, al momento, massimo rispetto e concentrazione sul derby, sul Milan. Allegri non pensa ad altro».

Mercato Milan, capitolo Vlahovic: il rinnovo con la Juventus è vicino

Mentre Allegri prepara i suoi schemi, arrivano notizie anche sul fronte dei desideri di mercato. Sebbene Dusan Vlahovic sia considerato un pupillo del tecnico, il suo approdo a Milanello appare sempre più complicato. Matteo Moretto ha infatti gelato le speranze dei tifosi rossoneri confermando che il serbo è vicino a blindare il suo rapporto con la Juventus.

Le grandi d’Europa, come il Barcellona, non sembrano intenzionate a affondare il colpo sul centravanti bianconero in questo momento. Per questa ragione, Moretto ha ribadito la sua posizione: «La Juventus è molto ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic. Terrei la linea che porterebbe il serbo a rinnovare con la Vecchia Signora». Per il Milan, dunque, la caccia a un nuovo bomber dovrà probabilmente spostarsi su altri profili, mentre Allegri continuerà a lavorare con il materiale tecnico già a disposizione.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’arbitro del derby, l’intervista di Pavlovic, le richieste di Allegri al Real Madrid e le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×