Mercato Milan, Allegri chiede rinforzi in difesa, spunta l’idea Sule. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato di riparazione sta entrando nella sua fase caldissima e in casa rossonera le manovre sono tutt’altro che concluse. Nonostante gli ultimi innesti, la sensazione generale è che il Milan non possa limitarsi a consegnare a Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la grande capacità di gestione tattica, soltanto un nuovo elemento per il reparto avanzato. Per puntare ai massimi obiettivi, la rosa della compagine meneghina necessita di interventi strutturali profondi.

La richiesta di Allegri e le manovre di Igli Tare

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore del Milan avrebbe espresso una necessità chiara e impellente: l’arrivo di un difensore centrale di grande esperienza. L’obiettivo è quello di blindare la retroguardia e completare il pacchetto dei difensori con un profilo di caratura internazionale. A gestire questa delicata fase di trattative è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero apprezzato per la sua abilità nello scovare talenti e per la sua lunga esperienza nel calciomercato italiano.

Addio al sogno Thiago Silva: fari puntati su Niklas Sule

Nelle scorse settimane, l’ambiente del Milan era stato scosso dalla suggestione di un ritorno romantico: quello di Thiago Silva, il fuoriclasse brasiliano che ha scritto pagine indelebili nella storia del club grazie alla sua eleganza e senso della posizione. Tuttavia, le possibilità di rivedere l’ex capitano con la maglia del Diavolo sono drasticamente diminuite nelle ultime ore, portando la dirigenza a valutare profili alternativi.

Proprio per questo motivo, Igli Tare avrebbe virato con decisione su Niklas Sule, imponente difensore tedesco attualmente in forza al Borussia Dortmund. Sule, calciatore dotato di una struttura fisica imponente e di una discreta velocità nonostante la stazza, rappresenta la soluzione ideale per le richieste di Massimiliano Allegri. Il centrale teutonico porterebbe quella solidità necessaria per affrontare la seconda parte della stagione ai vertici.

Un finale di mercato rovente

Il club di via Aldo Rossi sa di non poter fallire questi ultimi giorni di trattative. Con l’ombra dei competitor che incalzano, il lavoro del nuovo DS Tare sarà fondamentale per puntellare una squadra che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa. I tifosi restano in attesa, sperando che il colpo in difesa possa arrivare presto per dare linfa vitale alle ambizioni del nuovo corso tecnico.