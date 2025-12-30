Mercato Milan, SOS di Allegri a Tare: ha chiesto ancora quel profilo! Il Diavolo al lavoro tra ristrettezze economiche e scelte limitate

Mercato Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug Allegri ha chiesto espressamente un difensore: ricerca a budget zero per i rossoneri

Archiviata la pratica per l’attacco con l’arrivo di Niclas Füllkrug, il Milan sposta ufficialmente il suo focus sulla retroguardia. Tuttavia, le modalità operative della dirigenza rossonera per questo gennaio sembrano tracciate da una linea di estrema prudenza finanziaria. Come riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, la strategia di Igli Tare per il reparto arretrato non prevede investimenti pesanti, ma una ricerca certosina di opportunità vantaggiose.

Mercato Milan, la strategia: prestiti e occasioni

Il punto di Di Marzio delinea un mercato di “riparazione” nel senso più stretto del termine:

Budget limitato: «Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi», ha spiegato l’esperto di mercato. L’idea è quella di non intaccare le risorse destinate ai grandi colpi estivi del 2026, puntando invece su formule creative.

La formula: Si cercano profili in prestito o possibili scambi . Nonostante i nomi altisonanti circolati nelle ultime ore, come quelli di Skriniar o Kim , la realtà dei fatti parla di una ricerca orientata verso giocatori che possano arrivare a condizioni economiche estremamente favorevoli.

Si cercano profili in o possibili . Nonostante i nomi altisonanti circolati nelle ultime ore, come quelli di o , la realtà dei fatti parla di una ricerca orientata verso giocatori che possano arrivare a condizioni economiche estremamente favorevoli. Identikit in divenire: «Non è stato ancora identificato il giocatore giusto», ha aggiunto Di Marzio. Questo significa che la lista è ancora aperta: si valutano esuberi di lusso dai grandi club europei o giocatori che necessitano di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione complicata.

La necessità di Allegri

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di un centrale resta prioritario per allungare le rotazioni, specialmente con l’incognita delle condizioni di Gabbia e la necessità di avere un’alternativa affidabile a De Winter e Tomori. L’obiettivo è completare il mosaico difensivo senza appesantire il bilancio, mantenendo alta la competitività per la volata Scudetto contro Inter e Napoli.