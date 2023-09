Mercato Milan, un colpo in difesa non basta? I retroscena. I rossoneri hanno acquistato solo Pellegrino e ciò potrebbe diventare un problema

Nel 5-1 che l’Inter ha inflitto al Milan nel derby di sabato sera si è evidenziato un problema che la squadra di Pioli ha finora nascosto, ma che nella stracittadina è risultato evidente: le lacune in difesa.

Il Milan, però, non è voluto intervenire sul mercato in quel reparto. Maldini e Massara aveva ipotizzato al colpo Botman, ma alla fine hanno ripiegato su De Ketelaere. In questa sessione di mercato, hanno preso informazioni per N’Dicka, finito alla Roma, Esteve del Montpellier e Omobamidele del Norwich. Alla fine è arrivato Pellegrini, ma basterà per colmare le lacune lasciate da Thiaw, Kalulu, Kjaer e Tomori? Lo scrive Tuttosport.