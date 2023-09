Mercato Milan, il dato sugli investimenti. Nessuno ha fatto meglio in Italia nel corso dell’ultima sessione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha proposto un approfondimento sul Milan, tra le protagoniste indiscusse dell’ultima sessione di calciomercato.

Il club rossonero – si legge – è in testa negli investimenti. La dirigenza rossonera è quella che ha messo la mano più pesante al suo portafoglio: a fronte di un incasso di circa 76,5 milioni di euro, gran parte arrivati dalla cessione di Tonali, sono stati investiti per dieci acquisti circa 113,5 milioni. Nessuno ha fatto di più in Serie A.