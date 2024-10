Menez si RITIRA! La lettera di ADDIO al calcio giocato: il posto social dell’EX attaccante del Milan

Jeremy Menez si ritira dal calcio giocato. L’ex attaccante del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera d’addio.

PAROLE – «Dopo 21 stagioni ai massimi livelli annuncio la fine del primo capitolo di questo magnifico libro. Ho sperimentato tanto attraverso questo sport che amiamo e che ci appassiona. Ho sempre giocato per riscoprire l’incredibile sensazione di quei 2/3 secondi dopo il gol, degli assist che ti fanno toccare le stelle e vivere queste emozioni. Ringrazio tutte le società, i presidenti, gli allenatori, i compagni, lo staff, i tifosi, i sostenitori, gli avversari, gli arbitri, gli amici, anche i giornalisti così come gli incontri belli e brutti avvenuti in questo ambiente davvero speciale ma che adoriamo alla follia. Il calcio mi ha dato tanto ed è ora di ricambiare il favore aprendo questo secondo capitolo che sta per aprirsi e che si preannuncia molto emozionante, sempre a ridosso del rettangolo verde. Concludo ringraziando i miei figli, i miei genitori, la mia famiglia senza i quali questo sogno non si sarebbe potuto realizzare».