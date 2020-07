Menez: «Ibrahimovic mi ha aiutato a migliorarmi, lui fa così»

Jeremy Menez, ex Milan e nuovo acquisto della Reggina in Serie B, ha parlato del proprio rapporto con Zlatan Ibrahimovic

Intervistato da il Corriere dello Sport, Jeremy Menez ha così parlato del proprio rapporto con Zlatan Ibrahimovic suo compagno di squadra al Psg:

«Essere Dio? Una battuta che a lui piace, lui è così. Mi sono sentito bene al suo fianco, ti motiva a dare il massimo. Non ho mai avuto problemi con lui. Un giocatore così ti spinge a dare di più. È uno che vuole vincere sempre, tutti i giorni dà tutto per allenarsi bene e vincere. Giocare con campioni come lui ti fa crescere come giocatore e come uomo. Io non sono un tipo facile, ho il mio carattere. Magari non era facile vivere con me tutti i giorni, però cresciamo, cambiamo, diventiamo uomini e miglioriamo giorno dopo giorno».