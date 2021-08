Melissa Satta sbarca su Sky: il ruolo. Con lei anche Conte

La tifosa milanista Melissa Satta sbarca su Sky Sport. Con l’ex velina anche Antonio Conte. Ecco i loro ruoli

Melissa Satta, tifosa del Milan, sbarca su Sky Sport assieme ad Antonio Conte. L’ex velina sarà presenza fissa a ‘Sky Calcio Club’, condotto da Fabio Caressa, mentre l’ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale sarà opinionista nelle sfide di Ligue 1, Premier League e Bundesliga. A margine della presentazione dei palinsesti sportivi stagionali, c’è grande soddisfazione nelle parole di Federico Ferri, direttore di Sky Sport.

«È un grande privilegio avere con noi Antonio Conte. Crediamo talmente tanto nei nostri talent, che fanno parte della nostra squadra calandosi in una realtà che mira all’eccellenza. Anche grazie a loro impariamo tantissimo. Gli investimenti che stiamo facendo con i nostri giornalisti e commentatori è importante, ma lo sport lo si guarda soprattutto con il cuore. La competenza è comunque fondamentale. Crediamo tantissimo nell’informazione e nell’all news, che vogliamo confermare. È un’abitudine per il nostro abbonato che viene accompagnato in tutto ciò che avviene nel mondo dello sport. Siamo la tv del grande sport e quello che conta è portare una offerta che sia il più vicino possibile all’eccellenza».