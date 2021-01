Meitè, un moto perpetuo per il centrocampo del Milan: le sue statistiche

Con Souhailo Meitè il Milan si aggiudica un ottimo vice Kessiè. Ecco i numeri del centrocampista francese da quando è in Italia

Il Milan completa il centrocampo con Souhailo Meitè. Il centrocampista ormai ex Torino ha concluso le visite mediche alla clinica La Madonnina e si appresta a diventare un nuovo giocatore rossonero.

Il 26enne ha giocato 94 gare con la maglia granata per un totale di 6.650 minuti, con 3 gol e 7 assist. Da considerare anche il numero di cartellini gialli, 13 (1 ogni 512′), non tantissimi per uno con le sue caratteristiche. Lucido sia in interdizione (44% dei contrasti vinti a partita) che nello smistare il gioco (82% di precisione nei passaggi).