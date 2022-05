Media punti Pioli: solo Capello ha fatto meglio al Milan

Da quando è diventato allenatore del Milan Stefano Pioli ha ottenuto una media punti impressionante, solo Capello ha fatto meglio di lui

Da quando è diventato allenatore del Milan Stefano Pioli ha ottenuto una media punti impressionante, solo Capello ha fatto meglio di lui:

come riportato dal Corriere dello Sport Dagli anni ’60 a oggi l’attuale allenatore rossonero ha la seconda migliore media punti dopo Fabio Capello: viaggia a 1.96 punti a gara mentre Don Fabio ha toccato la media di 2.2 punti per match. Pioli sta facendo meglio di altri mostri sacri della panchina milanista come Arrigo Sacchi e Nereo Rocco, che invece hanno entrambi 1.95 come media punti.