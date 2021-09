McManaman snobba il Milan: ecco le parole della leggenda reds

Mcmanaman: la leggenda del Liverpool snobba il Milan ed il calcio italiano, spronando i reds a passare il turno: l’intervista

McManaman, la leggenda del Liverpool snobba il Milan ed il calcio italiano, spronando i reds a passare il turno. Nella sua intervista rilasciata a Liverpool Echo, l’ex centrocampista inglese non ha dubbi sulla sfida di Anfield.

«Non credo che il Liverpool dovrebbe avere troppi problemi» – dice Steve, che poi attacca la Serie A – «Il Milan è arrivato secondo in un campionato povero come quello italiano, non mi spaventa. Sarei molto sorpreso se il Liverpool non superasse il girone. Le serata di Champions sono speciali e quella con il Milan è una bella partita per ricominciare».