McKennie: «Pulisic avrebbe fatto bella figura in porta, ma…». Le parole del centrocampista bianconero sul rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, McKennie ha parlato dal ritiro dagli USA sul nuovo attaccante del Milan . Le dichiarazioni sul suo connazionale Christian Pulisic, protagonista dell’episodio dell’espulsione di Maignan:

LE PAROLE – «Credo che abbiano optato per Giroud per la sua altezza, comunque Christian, come tanti giocatori americani, è molto atletico e penso anche che abbia le migliori mani di tutta la sua squadra, per cui sono convinto avrebbe ben figurato in porta. Meglio così, forse avrebbe anche rischiato un infortunio e magari sarebbe stato costretto a saltare le gare con la nazionale»