Mazzola: «Milan davanti? Ogni tanto capita. Dobbiamo sopportarli»

Mazzola ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di Tuttosport, ovviamente con riferimenti alla Juventus e al Milan

Mazzola, storico ex calciatore dell’Inter, in una intervista a Tuttosport ha parlato della lotta scudetto puntando sui nerazzurri ma tenendo ben in considerazione anche la Juventus e il Milan.

SCUDETTO – «Io non lo nomino mai. Certe cose bisogna pensarle e sognarle, ma mai parlarne. La Juventus resta un’avversaria credibile e attrezzata, lotterà fino alla fine. Era tanto tempo che non vedevamo il Milan lì davanti a noi. Diciamo che una volta ogni tanto capita, per cui adesso dobbiamo sopportarli».