Mazzocchi Milan: il terzino esce allo scoperto. Lo ha detto sul suo futuro, ecco le dichiarazioni del giocatore della Salernitana

Pasquale Mazzocchi è uno degli elementi che spiegano la salvezza della Salernitana, che non dovrebbe attendere l’ultima giornata come è successo l’anno scorso. Terzino, 27 anni, capitano della squadra, ha parlato al Corriere dello Sport di questa stagione e delle prospettive per il futuro, con il suo nome accostato anche al Milan.

FUTURO – «Ho un contratto fino al 2026, sono il capitano, mi sento amato dalla piazza e sono contento. Dunque, perché dovrei andare via? Certo, vedere il mio nome accostato a club importanti vuol dire che ho lavorato bene, ma finché indosserò questa maglia mi farò sempre in mille pezzi. Quando porti la fascia di capitano sei inevitabilmente al centro del progetto, hai delle responsabilità, ma ci sono anche per la società che ti dà questa fascia».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MAZZOCCHI