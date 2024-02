Mazzitelli rammaricato: «Si era messa bene contro il Milan, c’è tanta rabbia per un motivo»

Il centrocampista e capitano del Frosinone, Luca Mazzitelli, ha parlato così dopo la sconfitta di ieri contro il Milan

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Luca Mazzitelli si è espresso così dopo la sconfitta rimediata in Frosinone Milan di ieri sera.

PAROLE – «C’è tanta rabbia, sapevamo che per noi si era messa bene e che comunque il Milan è una grande squadra e il pericolo era sempre in agguato. Potevamo gestirla meglio perché loro si vedeva che forzavano tanto le giocate e noi in quelle circostanze potevamo trovare qualche spazio in più. Dispiace ma se dobbiamo prendere punti contro queste grandi squadre dobbiamo necessariamente limare qualche dettaglio. Durante la stagione abbiamo certamente costruito la consapevolezza di poterci giocare tutte le partite, anche contro queste grandi squadre. Ma serve tanta energia, a livello qualitativo abbiamo qualcosa in meno per cui se viene a mancare l’energia andiamo in difficoltà. Non dobbiamo mai snaturare la nostra identità».