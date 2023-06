Ex Milan, Allegri rifiuta l’Arabia: il motivo

Max Allegri, tecnico della Juve ed ex Milan, ha deciso di rifiutare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita: le ultime

Allegri non ha intenzione di accettare l’offerta multimilionaria arrivata dall’Arabia Saudita. E vuole restare alla Juve. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l’allenatore è sicuro della scelta di guidare i bianconeri anche nella prossima stagione, come confermato da lui stesso nel post Udinese e poi da Scanavino a Sky.

Tra i motivi della scelta di restare a Torino c’è anche la sua famiglia. Allegri, ex Milan, non vuole separarsi dai suoi cari per andare a lavorare in un altro paese.