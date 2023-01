Mauro: «KO Milan, due nomi su tutti: Theo Hernandez e Leao». Le dichiarazioni dell’ex giocatore a SportMediaset

Massimo Mauro commenta così la sconfitta del Milan contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Le sue parole a SportMediaset.

«Hanno fatto tutti degli errori incredibili per giocatori di quel livello. Dico due nomi, il primo è Theo Hernandez, un giocatore così non può giocare con questa superficialità. Il secondo è Leao, non ne ha indovinata una. La prima palla la butta fuori di 20 metri, già quella palla ha determinato la sua partita e tutti lo hanno seguito. Un peccato vederlo giocare così male.»