Mauro: «Spero che Milan Napoli non sia rovinata dal Var»

Massimo Mauro ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport dicendo la sua su Milan Napoli e l’utilizzo del Var:

«Il Napoli è meraviglioso, lo era anche l’anno scorso. Spalletti è forte e intelligente, non si deve innervosire quando gli ricordano che ha perso lo scudetto con Spezia e Empoli in casa. Il Napoli arriva al risultato attraverso il bel gioco, ma ci sono partite in cui è suffi ciente prende-

re i tre punti senza cercare lo spettacolo, come contro lo Spezia ad esempio. I successi accrescono l’autostima e fanno lavorare con maggiore convinzione, meno pressioni, la testa li-

bera. Il Milan è un altro degli aspetti positivi, ha un gioco che rende eccellenti anche i meno

buoni e poi è il risultato di un progetto che gli ha consentito di cambiare poco. Ha aggiunto

2 o 3 giocatori a un impianto che funziona capace di portare a casa uno scudetto sorpren-

dente. Come accadeva alla Juve di un tempo. Mi auguro che lo scontro diretto non venga ro-

vinato da interventi esterni».