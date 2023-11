Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha affrontato il tema relativo agli stadi: il Milan rimane spettatore molto interessato

Ospite al convegno Cambiare per vincere insieme. Lo sport contro la violenza sulle donne, Mauro Balata ha parlato così del problema stadi, tema che riguarda anche il Milan:

MODERNIZZAZIONE – «Ho sostenuto che per procedere con una riforma non bisogna fare una riflessione oggettiva. Bisogna capire chi ha i requisiti per poter procedere con tutte quelle esigenze del calcio professionistico che è sempre più competitivo e che ci chiama a una sfida con altri sistemi professionistici. Dobbiamo cercare di procedere verso una modernizzazione del sistema ed essere più competitivi, oggi non lo siamo. Abbiamo il problema degli stadi che è gigantesco e va affrontato cercando di far sì che chi vuole investire possa essere messo nelle condizioni di finalizzare i progetti in tempi rapidi»

