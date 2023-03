Perin: «Noi ci vediamo al secondo posto». Le parole del portiere bianconero sulla classifica e la penalizzazione

Mattia Perin ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Sampdoria della classifica, in particolare della penalizzazione e della corsa Champions, in cui fanno parte anche i rossoneri. Ecco le parole del portiere bianconero:

«La penso come lui. Purtroppo quello che dice la classifica non è così, noi pensiamo che il frutto dell’allenamento settimanale è la classifica che dice come ti stai comportando. Per noi la classifica è quella che dice il mister e dobbiamo vederla così, ci stimola da morire vederci lì».