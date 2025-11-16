Matri: «Per il Milan punti che peseranno. Se vai a guardare le partite però la squadra ha attaccato»

Matri ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla questione punti persi dal Milan di Allegri contro le piccole

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan e di altri club di Serie A, intervenuto ai microfoni di DAZN ha analizzato la situazione della squadra di Massimiliano Allegri. Ha risposto nello specifico alla domanda sui punti persi contro le piccole. Queste le sue parole:

IL MILAN HA ATTACCATO – «Dare un vero motivo perché succedano queste cose non si sa mai, perché se vai a guardare le partite il Milan ha attaccato. Col Parma ha avuto l’occasione di Saelemaekers e quella di Pulisic, ma anche col Pisa e con la Cremonese alla prima giornata. Non è che per proteggersi si chiude lì e gioca solo in contropiede. Chiaro che quando ha più spazi può fare più male».

PUNTI CHE PESERANNO – «Io credo siano episodici questi punti persi, ma 8 punti su 15 contro le piccole, ma sono 7 punti che a fine campionato ci sarà da pesarli».