Matri sicuro sul Milan: «Può rendere amaro lo scudetto dell’Inter, questa situazione mi ricorda..»

Le parole di Alessandro Matri, ospite a DAZN. L’ex attaccante, ora opinionista ha commentato il rendimento del Milan anche in ottica finale di stagione:

LE PAROLE – «La vittoria in Europa League potrebbe rendere più amara la conquista dello Scudetto, più del derby vinto. Non è una singola partita che rende amara la stagione. Questa situazione mi ricorda quella del primo Pioli. Avevo fatto la mia prima a DAZN in un Milan-Bologna, si parlava già di un cambio di allenatore invece nel post partita Calhanoglu confermò che la squadra era con Pioli. Sembra che si sia ricreata questa situazione, mi sembra che Pioli abbia ripreso in mano lo spogliatoio e dalla sua ci sono anche i risultati. È secondo in classifica, sta andando avanti in Europa League, non vedo ancora quale obiettivo nel Milan è sfumato»