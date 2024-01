Matic Milan, NOVITÀ sulla trattativa col Rennes: ecco come sta procedendo. Il centrocampista serbo è vicino ai rossoneri?

Il nome di Nemanja Matic nelle ultime settimane è stato accostato al calciomercato Milan come obiettivo per il centrocampo, vista la partenza di Rade Krunic (ufficiale il suo trasferimento al Fenerbahce). Come procede la trattativa per l’eventuale acquisto del centrocampista del Rennes?

A parlarne è il giornalista di Dazn Matteo Accomando su X, il quale spiega come non ci sia alcuna trattativa in fase avanzata per l’arrivo del calciatore serbo.