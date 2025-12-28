Mateta nel mirino del Milan: clamorosa indiscrezione sul francese, può arrivare a queste condizioni

Mateta, attaccante del Crystal Palace, resta nel mirino del Milan per rinforzare l’attacco: difficilissimo a gennaio, lo scenario per giugno

Mentre il Milan si gode il primo posto solitario dopo il netto 3-0 al Verona, le grandi manovre per l’attacco del futuro non si fermano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube in lingua italiana, il profilo di Jean-Philippe Mateta è tornato prepotentemente a orbitare attorno al pianeta rossonero.

Un “Tank” per Allegri: l’identikit di Mateta

La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha sempre apprezzato le caratteristiche fisiche e tecniche del centravanti del Crystal Palace. Già monitorato durante la scorsa estate, il francese rappresenta quel prototipo di numero 9 moderno — potente, alto 192 cm e abile nel gioco aereo — che manca parzialmente nella rosa attuale.

Situazione Contrattuale: Mateta è attualmente sotto contratto con le “Eagles” fino al 2027 , ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo . Questa fase di stallo apre spiragli importanti per una sua possibile partenza.

Un fattore chiave nelle trattative è la volontà del calciatore. Mateta non ha mai nascosto il desiderio di provare un'esperienza nel campionato italiano e il richiamo del Milan di Allegri sembra essere molto forte.

Strategia: gennaio o giugno?

Sebbene scardinare la resistenza del Crystal Palace già nella sessione invernale appaia complesso, il Milan resta alla finestra. L’obiettivo è duplice: