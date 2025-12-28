Calciomercato
Mateta nel mirino del Milan: clamorosa indiscrezione sul francese, può arrivare a queste condizioni
Mateta, attaccante del Crystal Palace, resta nel mirino del Milan per rinforzare l’attacco: difficilissimo a gennaio, lo scenario per giugno
Mentre il Milan si gode il primo posto solitario dopo il netto 3-0 al Verona, le grandi manovre per l’attacco del futuro non si fermano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube in lingua italiana, il profilo di Jean-Philippe Mateta è tornato prepotentemente a orbitare attorno al pianeta rossonero.
Un “Tank” per Allegri: l’identikit di Mateta
La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha sempre apprezzato le caratteristiche fisiche e tecniche del centravanti del Crystal Palace. Già monitorato durante la scorsa estate, il francese rappresenta quel prototipo di numero 9 moderno — potente, alto 192 cm e abile nel gioco aereo — che manca parzialmente nella rosa attuale.
- Situazione Contrattuale: Mateta è attualmente sotto contratto con le “Eagles” fino al 2027, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Questa fase di stallo apre spiragli importanti per una sua possibile partenza.
- Desiderio di Serie A: Un fattore chiave nelle trattative è la volontà del calciatore. Mateta non ha mai nascosto il desiderio di provare un’esperienza nel campionato italiano e il richiamo del Milan di Allegri sembra essere molto forte.
Strategia: gennaio o giugno?
Sebbene scardinare la resistenza del Crystal Palace già nella sessione invernale appaia complesso, il Milan resta alla finestra. L’obiettivo è duplice:
- Rimediare subito: Valutare un innesto a gennaio per dare il cambio a un reparto che, nonostante la doppietta di Nkunku, ha mostrato qualche lacuna realizzativa nella prima parte di stagione.
- Programmare il 2026: Se l’affare non dovesse concretizzarsi tra pochi giorni, Mateta rimarrà il nome caldissimo per giugno.