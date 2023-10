Materazzi sul caso scommesse: «Dipendenza che va curata, un peccato»

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, è intervenuto sul caso scommesse riguardante Tonali, Zaniolo, Fagioli e Zalewski

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Marco Materazzi ha espresso il proprio pensiero riguardo al caso scommesse che ha coinvolto anche l’ex Milan, Sandro Tonali.

LE PAROLE – «Sono giovani forti, è un peccato. Se c’è una dipendenza va curata, però quando poi vieni timbrato come è capitato a me per altri aspetti, diventa difficile togliersi l’etichetta. Mi auguro che dimostrino in campo quel che hanno fatto fino a oggi di essere ottimi giocatori e a volte campioni. Spero possano superare questo momento nella vita si può avere una seconda chance. Bisogna che loro capiscano la fortuna che stanno buttando via. Se lo capiscono sono ancora in grado di poter fare grandi cose perché sono giovanissimi».