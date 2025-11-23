Materazzi esalta Akanji e c’è il paragone con Modric! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

A poche ore dal calcio d’inizio del Derby della Madonnina, in programma stasera alle ore 20:45 a San Siro(formalmente in casa Inter per la dodicesima giornata di Serie A), le voci degli ex protagonisti si fanno sempre più incalzanti. Tra queste, spicca l’analisi di Marco Materazzi, l’ex difensore interista e campione del mondo, che ha offerto la sua lettura della sfida in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Materazzi si è concentrato in particolare sulla retroguardia nerazzurra, lodando un difensore in particolare: Manuel Akanji. L’ex centrale ha riservato al roccioso svizzero un paragone d’alto livello, definendolo il “Modrić dell’Inter” per il suo impatto e la sua intelligenza tattica. “Assolutamente. Non pensavo fosse così forte,” ha ammesso Materazzi, aggiungendo: “Mentalità vincente, personalità, esperienza: ha tutto.” Una valutazione che conferma quanto l’Inter abbia fatto “centro” con questo acquisto.

Acerbi e la Scommessa Bisseck: Il Futuro della Difesa Nerazzurra

Materazzi ha poi spostato l’attenzione sul veterano Francesco Acerbi, il difensore centrale che ha sulle spalle numerosi Derby. La sua esperienza sarà cruciale, sebbene l’ex campione del mondo metta in guardia i nerazzurri: “Il Milan senza 9 veri può creargli problemi,” alludendo alla mobilità degli attaccanti del Diavolo.

La vera scommessa vinta dall’Inter, secondo Materazzi, è rappresentata da Yann Bisseck. Riguardo al giovane centrale, l’ex difensore ha sempre pensato che fosse più adatto al ruolo di centrale per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Il merito va al tecnico Cristian Chivu, che ha avuto il “coraggio” di lanciarlo. “Adesso il centrale del futuro l’Inter ce l’ha in casa,” ha chiosato Materazzi.

L’analisi dell’ex difensore evidenzia come la retroguardia nerazzurra sia un mix solido di esperienza e giovani promesse. La loro tenuta sarà fondamentale per contenere l’attacco del Milan, guidato in panchina dall’esperto Massimiliano Allegri e costruito dal DS Igli Tare per essere veloce e imprevedibile. Il Diavolo cercherà di sfruttare ogni minima disattenzione per violare la porta interista.

