Retegui: «Felice per questa opportunità, è un passo molto importante». Le parole dell’attaccante italo-argentino e obiettivo dei rossoneri

Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di Espn della sua prima convocazione con la nazionale italiana. Ecco le parole dell’obiettivo di mercato del Milan:

«Sono molto contento, orgoglioso di quello che mi sta succedendo. Sia per me che per la mia famiglia è un passo molto importante. Sono felice di questa opportunità, di poter rappresentare una delle nazionali più importanti al mondo. Ho studiato in settimana un po’ d’italiano»