Massimo Orlando: «Il Milan rischia la Champions, patatrac inspiegabile»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato del momento del Milan dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così del Milan:

«Tutto è partito dalla partita con la Roma. E’ un patatrac inspiegabile, davvero credo che non sappia cosa fare Pioli, il gruppo è con lui. Non credo che non ci sia fame, è un gruppo che ha vinto poco. E’ qualcosa di inspiegabile e sarà difficile trovare qualcosa di nuovo. Un disastro inspiegabile. E ora rischi la Champions».