Mauro rimprovera Theo Hernandez: «Ma cosa ha fatto sul rigore? Errore pazzesco»

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha commentato l’errore di Theo Hernandez sul rigore in Milan-Bologna

Ospite a Pressing, Massimo Mauro ha commentato così il rigore sbagliato da Theo Hernandez in Milan-Bologna:

PAROLE – «Il rimpianto dal mio punto di vista è sul gioco, mi aspettavo una prestazione diversa col Bologna. Oltre al fatto che ha sbagliato due rigori… E poi l’episodio di Theo Hernandez: non sapere di non poter riprendere la palla dopo il palo è una cosa gravissima, non è mancanza di lucidità, è un errore pazzesco, gravissimo, veramente assurdo… Poi esulta anche, onestamente una cosa così a questo livello non si capisce».