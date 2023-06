Massimo Marianella e l’aneddoto su Berlusconi: le sue parole

Massimo Marianella, noto giornalista, ha raccontato un divertente aneddoto su Silvio Berlusconi: le sue dichiarazioni a Sky

Intervenuto a Sky, Massimo Marianella ha ricordato così l’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi:

Lui aveva a casa quello che era il segnale prima che andasse in onda. Noi facevamo delle prove prima delle partite. Era un’amichevole estiva e Sandro Piccinini, per scaldare la voce, disse per finta “Incredibile, infortunio a Van Basten nel tunnel”. Berlusconi stava ascoltando da Arcore e chiamò subito a Galliani per sapere cosa fosse successo. Voglio sottolineare proprio questa attenzione di Berlusconi

