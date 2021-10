Bonini: «Lotta Scudetto? Ecco come la penso»

Massimo Bonini ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva per Juventusnews24: le parole dell’ex centrocampista

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus degli anni ’80, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com, in vista del match con la Roma di domenica sera e non solo. Ecco le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto:

«Chiaro che se il Napoli e le milanesi tengono questo ritmo è una lotta esclusivamente tra di loro. Non c’è un avversario solo, la difficoltà aumenta, ma anche le altre avranno i loro impegni in mezzo alla settimana che faranno accumulare la fatica e perdere qualche punto per strada. Lì la Juve deve essere brava a farsi trovare pronta per recuperare il distacco. Però le dico una cosa…».

