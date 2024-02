Bonanni sorpreso da Jovic: «Sta rispondendo sempre presente anche se alcune volte subisce questo trattamento»

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha esaltato il rendimento di Luka Jovic, attaccante del Milan in gol contro il Frosinone

Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato così il rendimento di Luka Jovic, attaccante del Milan in gol anche sabato nella vittoria per 2-3 contro il Frosinone. L’ex Fiorentina è salito a quota 7 gol in stagione:

PAROLE – «A Jovic, giocatore che è un po’ messo da parte invece sta dando punti importanti al Milan. Ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente. Non è semplice ma sono contento per lui».